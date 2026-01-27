Обучаются искусству публичных выступлений 40 ветеранов специальной военной операции, изъявивших желание стать лекторами общества «Знание» и работать с молодым поколением. Среди них – 12 участников программы «СВОи Герои. КуZбасс».

«Мы часто просим наших ветеранов встречаться с молодежью, рассказывать о своем боевом пути, подвигах сослуживцев. Не всем героям легко даются публичные выступления, общение с детьми требует особых навыков», – отметил глава региона Илья Середюк.

Эксперты и лекторы общества «Знание» объясняют ветеранам СВО важные аспекты организации мероприятий, профилактики конфликтов и эффективной коммуникации. По итогам интенсива выпускникам вручат удостоверения о повышении квалификации. Первые лекции прошедших обучение участников спецоперации в школах и колледжах Кузбасса намечены на февраль.

