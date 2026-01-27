В образовательном центре «Сириус. Кузбасс» для участников «Лиги отличников» региона состоялась стратегическая сессия «Пуск». В работе приняли участие 60 учеников 8-10 классов. Ребята ознакомились с Концепцией выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи региона, а также высказали свои идеи.

«Все предложения мы обязательно рассмотрим, покажем остальным отличникам региона, самые актуальные реализуем. Важно, чтобы наши дети еще в школе могли понять, кем хотят стать, и могли найти свое призвание именно здесь, в Кузбассе», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В течение трех дней участники знакомились с инструментами стратегирования, целеполагания и планирования, а также с существующими в Кузбассе условиями для самореализации и перспективами развития промышленности, технологий, науки, культуры, спорта и других сфер. Кроме того, состоялась встреча с министром образования региона Софьей Балакиревой.

«Мы с ребятами собрались, чтобы предложить проекты, которые связаны с перспективами развития региона, его детей и молодежи. Для нас как участников «Лиги отличников Кузбасса» интересно дальнейшее развитие проекта. Например, организация системы по начислению бонусов, которые мы могли бы тратить по своему усмотрению. Это мотивирует в работе над собой», — рассказали восьмиклассники Металлплощадской школы Александр Строев и Захар Тактаев.

Также в числе предложений участников смены — введение регионального реестра талантов; система психолого-педагогического сопровождения работы с талантливыми и способными детьми, их семьями и педагогами; продолжение профессиональных проб в вузах, организациях СПО и на предприятиях, чтобы ребята смогли погрузиться в различные профессии и определиться с дальнейшей траекторией деятельности; проведение по итогам года смены, в рамках которой отличники смогут отдохнуть от учебы.

Фото: пресс-служба АПК.