Сегодня, 27 января, исполняется 82 года со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с другими участниками возложил цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда в Кемерово. В церемонии приняли участие ветераны, труженики тыла и юнармейцы.

«Мы склоняем головы перед мужеством, стойкостью и силой духа ленинградцев, перед защитниками города, в числе которых были и наши земляки. В прорыве блокады участвовала 376-я Кузбасско-Псковская Краснознаменная стрелковая дивизия. В Кузбасс из Ленинграда эвакуировали почти 47 тысяч человек. В наш регион вывезли 17 детдомов и 7 детсадов. Более 10 тысяч ленинградцев встали у станков и плечом к плечу с кузбассовцами трудились на заводах и фабриках, внося свой вклад в Победу. Вечная память ушедшим. Вечная слава и низкий поклон выжившим, прошедшим через блокаду», — сказал Илья Середюк.

По всей области проходят памятные мероприятия: митинги, возложения цветов, встречи, часы памяти и уроки мужества. Особое внимание было уделено Всероссийской акции «Блокадный хлеб», во время которой волонтеры раздавали 125-граммовые пайки, символизирующие суточную норму хлеба для жителей осажденного города.

Для жителей Юрги событие имеет особое значение. В декабре 1942 года город принял эвакуированных специалистов и оборудование оборонного завода. В Юрге проживают четыре женщины, которых в детстве вывезли из блокадного Ленинграда по Дороге жизни. В честь годовщины освобождения к плите «Ленинград» на Мемориальном комплексе югорцы возложили цветы. В учреждениях культуры города прошли тематические мероприятия. В Краеведческом музее открылась выставка «Пока звучит метроном…», где представлены фотографии, эвакуационные справки и вещи, вывезенные из Ленинграда, включая баян и «Всемирный атлас» 1905 года. Школьникам провели интерактивное занятие «Свет в темноте: жизнь в блокадном Ленинграде», рассказав о суточной норме хлеба и показав страницы дневника Тани Савичевой.