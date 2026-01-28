Настрой команды Сергея Троцкого на выездной матч 21-го тура против «Горького» проявился уже в самом начале встречи, когда «Кузбасс» отыгрался с 0:5. В итоге первый сет кемеровчане оставили за собой (25:22). Далее настал черед проявить себя атаке «Горького», который при реализации в 60% и всего двух собственных ошибок уверенно забрал второй сет (25:15). Обменявшись удачными игровыми отрезками (25:21 в пользу гостей и 25:22 в пользу нижегородцев), команды ушли на тай-брейк. В решающем сете «Кузбасс» не дрогнул, одержав победу в партии (15:13) и выиграв с общим счетом 3:2.

Матч в Нижнем Новгороде особенно удался диагональному «Кузбасса» Егора Сиденко, набравшего 31 очко и ставшего самым результативным игроком встречи в составах обеих команд.

«Сегодня мы чуть больше рисковали и нам чуть больше везло в каких-то моментах – попасть по пальцам соперников, залезть под блок, в отскоках. В пятой партии мы в атаке немного сбавили риска, сыграли почти без ошибок. Мне кажется, это и сыграло ключевую роль, – отметил после матча Егор Сиденко. – Наконец-то мы порадовали наших болельщиков, которые долго ждали эту победу. Турнирное положение добавляет мотивации. Сейчас внизу таблицы все ровненько. Зацепить 2-3 игры, и можно забраться в зону плей-офф. Для нас еще ничего не потеряно, будем бороться».

Пока «Кузбасс» остается на 15-м месте, отставая от «Ярославича» и «Динамо-Урала» на 2 и 4 очка соответственно. Следующий матч кемеровчане проведут дома, 31 января в столицу Кузбасса пожалует красноярский «Енисей».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)