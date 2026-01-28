Специалисты Регионального центра компетенций помогают кемеровской компании по производству бумаги и картона из вторсырья освоить бережливые технологии. Сначала они вместе с представителями предприятия анализирует работу, начиная с поступления макулатурного сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Далее с помощью инструментов бережливого производства выявляют и устраняют потери, сокращают время выполнения процессов. Осваивать новые методики работникам помогают опытные наставники. Затем в течение шести месяцев все оптимальные решения распространяют на остальные линии предприятия.

– Внедрение принципов бережливого производства помогает кузбасским компаниям по-новому взглянуть на привычные процессы. Участники проекта перестраивают логистику, более эффективно загружают оборудование, сокращают простои. Это положительно влияет на показатели каждого предприятия и экономику Кузбасса в целом, — отмечает заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, внедрение бережливых технологий на предприятиях Кузбасса идет по федеральному проекту «Производительность труда», который входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Заявиться на участие в проекте можно на платформе производительность.рф.