В Кемеровскую область прибыл начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-лейтенант полиции Ленар Габдурахманов.

На встрече с Ильей Середюком обсуждалась работа кузбасских полицейских полицейских, итоги прошлого года, а также дальнейшее сотрудничество.

В ходе встречи было отмечено, что количество преступлений в Кузбассе снизилось на 12%. Кроме того, раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев и грабежей — одна из самых высоких в стране.

На сегодняшний день регион занимает 6-е место в России по уровню доверия населения к органам внутренних дел.

Согласно ежегодным опросам, проводимым в Кемеровской области, если раньше преступность входила в тройку наиболее важных для жителей тем, то сейчас — не выше 6-7 места. Это говорит об эффективной работе полиции.

Ленар Габдурахманов высоко оценил содействие, которое Правительство Кузбасса оказывает правоохранителям. Речь, в частности, идет о ежемесячных выплатах участковым, сотрудникам патрульно-постовой службы и охранно-конвойных подразделений, привлечении дружинников для помощи полицейским, вознаграждении тех, кто помогает полиции в раскрытии преступлений и о поддержке родственников погибших полицейских.