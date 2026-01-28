В Кемеровской области начался прием заявок на юбилейный XXV конкурс «Бренд Кузбасса». В пресс-службе областного правительства отмечают, что, как и прежде, конкурс проводится в двух номинациях:
- «Лучший бренд Кузбасса — 2025»;
- «Лучший бренд муниципального образования — 2025».
Помимо этого, в этом году были учреждены специальные номинации для выявления лидеров по направлениям: креативные индустрии, технологическое предпринимательство, информатизация, семейный бизнес и молодежные проекты.
Победители и призеры, помимо наград, получат право маркировать продукцию специальным знаком. Организаторами выступают правительство области и Кузбасская торгово-промышленная палата.