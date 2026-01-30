Министерство цифрового развития Российской Федерации совместно с Министерством культуры России и Министерством спорта России на Едином портале «Госуслуг» запустило специальный сервис — «QR-код для подтверждения статуса участника СВО».

С помощью QR-кода, который генерируется в личном кабинете на портале «Госуслуги» участники специальной военной операции и члены их семей могут подтвердить свой статус при посещении культурных и спортивных мероприятий.

Этот проект является частью масштабной программы цифровой трансформации социальной поддержки в России. Ранее для подтверждения статуса участника СВО требовалось предъявить документы в бумажном виде. С внедрением нового сервиса этот процесс станет быстрее и проще.

Так, ветераны СВО и члены их семей могут бесплатно и без ограничений посещать все музеи региона. Также для данной категории посетителей предусмотрено бесплатное посещение театров и концертных организаций по установленной учреждением квоте мест (необходима предварительная запись) и ГАУК «Кузбасскино» и муниципальные цифровые кинозалы.

Чтобы получить QR-код пользователь должен иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. В соответствующей вкладке в приложении необходимо нажать кнопку «Получить», после чего система запросит данные из витрины Министерства обороны РФ. Если информация подтвердится, сгенерируется QR-код, который будет обновляться каждые пять минут. Если данные отсутствуют, пользователю придется оформить официальную справку через подразделение Министерства обороны. Код предъявляется сотруднику учреждения, который проверяет его через приложение «Госкан».

Уже на этой неделе участники СВО и члены их семей могут посетить разнообразные культурные события. Например, в отделе истории Кузбасского краеведческого музея работает выставка «Кузбасс: время и люди», где можно увидеть этнографическую коллекцию коренных народов Кузбасса. В музее-заповеднике «Томская Писаница» 31 января и 1 февраля пройдёт праздничная программа посвящённая Дню Деда Мороза и Снегурочки. Для гостей подготовлена весёлая семейная эстафета, игра в мини-хоккей и программа с участием главного волшебника зимы и его внучки. 1 февраля в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского зрителей приглашают на спектакль «Смешные деньги», в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского комсомола – детская сказка «Все мыши любят сыр.

Более подробно о льготах для участников СВО и членов их семей в учреждениях культуры можно узнать в сообществе Министерства культуры и национальной политики Кузбасса по ссылке и на сайтах учреждений культуры региона.