Сегодня на отчетной конференции «‎500 ДНЕЙ. ВРЕМЯ НОВЫХ ПОБЕД»‎ губернатору Кузбасса был задан вопрос о снижении уровня бедности в регионе.

«Реальные доходы населения в последние годы уменьшались, — начал Сергей Цивилев. — Но и в 2019-м, а особенно в 2018 году, у нас был очень большой рост уровня заработной платы. Мы были одними из лидеров по этому показателю в стране. Но, к сожалению, в связи с большой закредитованностью этот рост сходил практически на нет. Однако мы подвели итоги прошлого года и впервые увидели явную тенденцию роста уровня жизни населения. Он еще небольшой, пока хвастаться самим результатом неправильно, но тенденцию мы изменили, а это очень важно».

Однако Сергей Цивилев также отметил, что кризис на топливном рынке повлияет и на рост заработных плат на предприятиях Кузбасса в 2020 году. Прежними темпами поднимать заработную плату не получится.

«Как мы поднимали с нашими предпринимателями зарплаты в 2018-м, 2019 году, в 2020-м уже не получится. Поэтому ожидается замедление темпа роста заработной платы. Но мы сейчас энергично уходим в строительную отрасль, это дополнительные деньги для нашей экономики», — сказал губернатор.

Также глава региона добавил, что сейчас в область поступает много федеральных денег, инвестиций, и вся система построена так, чтобы максимально возможная часть этих денег оставалась в Кузбассе.