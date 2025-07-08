В Москве стартует II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Кемеровскую область на нём будут представлять четыре пары влюблённых: Александр Лебедьков и Валерия Фетюхина из города Киселёвска, Денис Сульдин и Дарья Мелентьева из Новокузнецка, Дмитрий Кузакин и Александра Комарова из Новокузнецка, Николай Немов и Алена Антипова из Кемерова.

Эти четыре пары станут частью масштабного свадебного торжества, которое пройдёт в Национальном центре «Россия» на ВДНХ. Кульминацией праздника станет церемония бракосочетания, которая состоится в значимую дату — День семьи, любви и верности. Все желающие смогут стать свидетелями этого события, присоединившись к прямой трансляции по ссылке. Начало в 19:00 по местному времени.

Фестиваль продлится до 10 июля, и за это время он позволит познакомиться с богатой культурой России через свадебные традиции её народов. В программе — познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы, выставки.