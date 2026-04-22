Дорожное полотно сильно просело на участке трассы Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк в Новокузнецком округе. Как сообщил губернатор Кузбасса, отрезанными от внешнего мира оказались 6 населенных пунктов: Кандалеп, Урнас, Мунай, Бенжереп-2, Сары-Чумыш и Шарово. У местных жителей есть запасы пищи, электроснабжение функционирует, медпомощь и связь в наличии. Также приостановлена работа четырех автобусных маршрутов: Новокузнецк-Сара-Чумыш, Новокузнецк-Бенжереп, Новокузнецк-Белокуриха, Кемерово-Белокуриха

«Мной принято решение объявить режим ЧС регионального характера для сил и средств РСЧС Кузбасса, что позволит оперативно мобилизовать силы и средства, приступить к восстановительным работам. Участок сложный с инженерной точки зрения. По предварительной оценке, ситуацию спровоцировали природные факторы, включая повышенное водонасыщение грунтов. Все причины будут дополнительно проанализированы специалистами», – рассказал глава региона в соцсетях.

Губернатор поставил задачу не только восстановить движение автотранспорта на проблемной дороге, но и обеспечить надежность этого участка на долгосрочную перспективу.