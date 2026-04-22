В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с сенатором Андреем Шевченко, председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Договорились с Андреем Анатольевичем, что будем продолжать сотрудничество в направлениях, важных для региона. Сейчас в совместной работе законопроект, позволяющий создать единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это в том числе поможет ускорить реализацию программ расселения людей из ветхого жилья», – рассказал Илья Середюк.

Губернатор добавил, что в Госдуму на рассмотрение уже внесли законопроект, который позволяет поддержать застройщиков, участвующих в реализации КРТ (подобные проекты запустили в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше).

