В Белове на спортивной площадке «Металлург» прошли Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине «вольная борьба». Турнир посвящен памяти Героя Советского Союза и почетного гражданина города Михаила Макарова.

Участвовали в состязаниях юноши до 18 лет. Турнир прошел в 52-й раз, вновь подтвердив статус одного из самых престижных для юных борцов страны.

В нем приняли участие почти 200 спортсменов из разных регионов России. В итоге за два дня соревнований они разыграли награды в 11 весовых категориях — от 41 до 100 кг.

По итогам финальных схваток были определены победители и призеры, которые получили заслуженные награды. Призы также вручили и в специальных номинациях: «Лучший борец турнира», «Лучший бросок» и «За волю к победе».