Кузбасский проект «ПроЖКХ» занял второе место в номинации «Молодой современный управленец на службе страны» III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Его разработал руководитель администрации Кузнецкого района Новокузнецка Александр Кропин для повышения грамотности горожан в сфере ЖКХ и выстраивания эффективного диалога между всеми звеньями структуры: гражданами, управляющими компаниями и органами власти.

– Суть проекта — помочь горожанам узнать больше о работе системы ЖКХ, в том числе — о том, как объединять усилия, чтобы добиться благоустройства придомовой территории или подготовить дом к отопительному сезону и капремонту. За год более 700 председателей многоквартирных домов и членов органов ТОС прошли обучение по программе и получили инструменты для эффективного взаимодействия с властью и управляющими компаниями. Это позволило снизить почти на треть число жалоб на работу системы ЖКХ, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона также заявил, что надо рассмотреть возможность масштабировать этот опыт на весь регион.

В прошлом году в рамках проекта было организовано более 30 образовательных встреч. Спикерами выступили сотрудники Государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта и депутаты Горсовета, было успешно решено более 800 жилищных вопросов. Вместе с жителями специалисты более 60 раз выезжали на обследование общедомового имущества и дворов, что позволило оперативно реагировать на сигналы.

В пресс-службе областного правительства добавили, что всего в финал премии «Служение» прошло три кузбасских проекта, а организатором ее выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.

