Со вторника, 21 апреля и до 12 июня жители Кузбасса могут проголосовать онлайн за то, какие места в городах и поселках региона нужно сделать лучше. Выбранные проекты воплотят в жизнь в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он действует по решению президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

«Благоустроим в следующем году 86 общественных пространств – парков, скверов, тротуаров, зон отдыха. Какие именно объекты обновим, определят сами жители региона – на Всероссийском онлайн-голосовании за общественные пространства, которое стартовало сегодня. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, темпы благоустройства не только не снижаем, а даже увеличиваем», – заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Такую возможность дает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Отдать свой голос за выбранные объекты могут все кузбассовцы старше 14 лет.

Жителям региона предлагают на выбор 149 мест в 24 районах и городах Кузбасса: парки, скверы, тротуары для пешеходов, зоны отдыха. Проголосовать можно двумя способами:

На сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru – нужно войти через портал «Госуслуги», выбрать свою территорию и отметить понравившийся объект. Обратиться к волонтерам, которые работают в местах массового пребывания людей.

В прошлом году в голосовании поучаствовали более 318 тысяч жителей – тогда выбрали 77 объектов. В этом году конкурс стал масштабнее, а число победителей вырастет до 86.