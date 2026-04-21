В «Кубке Дружбы» участвуют ветераны спецоперации из Кузбасса и Новосибирской области. Они соревнуются в волейболе сидя, настольном теннисе, стрельбе из лука пауэрлифтинге и стрельбе из электронного оружия. Таким образом укрепляют социальную реабилитацию вернувшихся с СВО демобилизованных мужчин через физическую активность.

Как отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, участники «Кубка Дружбы» демонстрируют несгибаемую силу духа, целеустремленность и стремление вести активную полноценную жизнь.

