За первые три месяца 2026 года социальные учреждения Кузбасса заключили контракты на закупку продуктов у местных производителей на 122,84 млн рублей (или 92,84% от общего объема). У фермеров и пищевых предприятий приобретают молочку, мясо, хлеб, яйца, овощи, муку и другую продукцию.

«Когда в поставках участвуют местные производители, мы лучше управляем логистикой, быстрее реагируем на любые сбои, держим под контролем качество и сроки. И одновременно – это понятный, предсказуемый рынок для наших аграриев, который дает возможность предприятиям развиваться, инвестировать и создавать рабочие места», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

К примеру, в больницах региона за январь–март объем закупленных продуктов у местных производителей вырос на 193,5%, а закуп яиц увеличился на 264%.

