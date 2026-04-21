В Кемеровской области прошел единый день открытых дверей в техникумах и колледжах, которые являются участниками кластеров «Профессионалитета».

Для учеников 8-11-х классов и их родителей были организованы профессиональные пробы, экскурсии, классные часы и родительские собрания. Общее число посетителей составило около 32 тысяч человек.

Например, в политехническом техникуме Ленинска-Кузнецкого школьники смогли познакомиться с направлением «Разработка и управление программным обеспечением», а для родителей прошли экскурсии по мастерским.

Новокузнецкий транспортно-технологический техникум организовал мастер-классы по электромонтажу, управлению подвижным составом, техническому обслуживанию автомобилей и летательных аппаратов.

Осинниковский горнотехнический колледж для девятиклассников провел мастер-класс по торговому делу: ребята отработали навыки работы с упаковкой и обслуживания покупателей.

Кластер «Транспорт Кузбасса» собрал более 500 школьников. На мастер-классах и пробах по автотранспортному направлению участники на 3D-симуляторе диагностировали автомобильное реле, изучили историю измерительных материалов, принципы работы промышленного оборудования и даже попробовали управлять трактором на симуляторе.

В Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме прошли экскурсии на предприятия города, а также мастер-классы «Охрана труда в шахте» и «Код успешной карьеры». А политехнический колледж из Анжеро-Судженска позволил будущим абитуриентам возможность погрузиться в мир горной промышленности, ознакомиться с устройством и принципами работы карьерной техники.

Все мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Министерство образования Кузбасса