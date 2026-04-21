Марат Хуснуллин на форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» привел столицу Кузбасса в пример как горд, где комплексное развитие проводится системно и с прицелом на долгосрочный результат.

«Более двух тысяч проектов КРТ по стране находятся в разной степени проработки, по которым можно построить более 240 млн квадратных метров недвижимости. Это, на самом деле, большой прорыв. Я вижу ряд регионов, успешных в этом плане. Например, Кемерово, которому мы в прошлом году вручали премию за комплексное развитие территории. В Кемерове старую часть города взяли в КРТ. Это было непросто, но сегодня у них перспектива на 15 лет вперед», – отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Проект комплексного развития территории в Кемерове включает в себя 23 микрорайона на 540 гектарах. Там планируют возвести 3,4 млн кв. метров жилья, 10 школ, 36 детских садов, 4 поликлиники, крытые надземные и подземные паркинги и ряд других инфраструктурных и социальных объектов.

«Для нас это важная оценка. Мы последовательно выстраиваем работу так, чтобы проекты КРТ не были точечными решениями, а становились основой обновления городской среды — с современной инфраструктурой, комфортным жильем и продуманными общественными пространствами», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На сегодняшний день в Кузбассе разработано три проекта КРТ – в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше.

