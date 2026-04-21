Тридцатое корпоративное заседание профессионального клуба «Проходчик» прошло под эгидой наставничества и собрало руководителей Компании, ветеранов труда, бригадиров и работников проходческих коллективов. В режиме видеосвязи к заседанию присоединились горняки «Ургалугля» Хабаровского края.

Право открыть юбилейный пленум было предоставлено президенту клуба Александру Беркуте. После приветственной речи он зажег шахтерскую лампу, тем самым обозначив одну из главных традиций «Проходчика».

Подведены итоги работы бригад за период «от клуба до клуба» — с октября 2025 по март 2026 года. Среди коллективов, работающих на комбайнах фронтального действия, третье место заняла бригада Александра Саенко шахты имени С.М. Кирова, второе место — у бригады Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана. Победителем стала бригада Сергея Безуглова шахты имени С.М. Кирова.

Среди проходческих коллективов, использующих комбайны избирательного действия, места распределились следующим образом: «бронза» оказалась у бригады Ивана Пономарева шахты имени 7 Ноября Новая, а лидерами стали коллективы шахты «Северная» АО «Ургалуголь»: «серебро» забрала бригада Константина Воронцова, заслуженное «золото» у бригады Евгения Абросимова .

Соблюдая исторически сложившиеся устои клуба, после награждения состоялась церемония подписания договоров по взятию бригадами повышенных обязательств на следующее полугодие.

«Заслуженные награды — свидетельство верности профессии и высокого мастерства. Важно не останавливаться на достигнутом. Опыт многолетнего проведения клуба «Проходчик» — это целая эпоха: десятилетия производственных достижений, силы духа и настоящей шахтёрской дружбы. История компании продолжается здесь и сейчас — в каждом новом результате, в преемственности традиций, мудрости наставников и новых именах горняков», — отметил руководитель Компании Виктор Климов.

В развитие темы преемственности поколений в почетные члены клуба традиционно приняли заслуженных ветеранов угольной промышленности — работников шахты имени В.Д. Ялевского, принимающей стороны заседания. От имени ветеранов выступил Юрий Царапкин, чей стаж в отрасли составляет 40 лет. Он — полный кавалер знака «Шахтерская слава», «Шахтерская доблесть», почетный шахтер и почетный работник угольной промышленности. Юрий поблагодарил коллег за внимание к старшему поколению проходчиков и пожелал новых трудовых побед и выполнения принятых обязательств.

Клуб на протяжении многих лет остается площадкой для обмена опытом, знаниями и лучшими традициями, способствуя укреплению корпоративного духа работников, повышению производительности труда и увеличению темпов проходки. Право провести следующее заседание клуба передано коллективу шахты имени А.Д. Рубана.