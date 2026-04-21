Работа над созданием мурала с изображением известного полководца началась в Новокузнецке. Проект носит название «Операция «Кутузов» и является победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».



Мурал будет размещен в арочном проходе между домами №12 на проспекте Курако и №2 на улице Кутузова. Цель проекта — повысить культурный потенциал города и пробудить интерес жителей к истории через создание уличного арт-объекта, посвященного великому полководцу.



На средства гранта в 700 тысяч рублей будет не только создан мурал, но и организованы образовательные и просветительские мероприятия (лекции, мастер-классы и экскурсии), которые привлекут около 2 тыс. участников. Основная аудитория — молодежь от 18 до 35 лет, включая студентов и художников, интересующихся современным искусством и историей.



Памятник Михаилу Кутузову был торжественно открыт в Новокузнецке в октябре 2025 года — к 280-летию со дня рождения полководца и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



«Проект «Операция «Кутузов» — это возможность соединить историю и современное искусство, вовлечь молодёжь в создание облика родного города, — отметила директор РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа Анастасия Кривоноженко. — Мы рады поддерживать такие инициативы в рамках нашего грантового конкурса и продолжим работать над тем, чтобы Новокузнецк становился ещё комфортнее и красивее».



Комбинат активно участвует в благоустройстве Новокузнецка. Металлурги помогли создать новое городское пространство: перекресток улицы Кутузова и проспекта Курако теперь украшает ажурное чугунное ограждение, изготовленное в литейном цехе предприятия.

Автор: Екатерина Попова

Фото: Денис Рассохин