Нина Югатова, председатель окружного комитета территориального общественного самоуправления «Импульс» Ленинского района Кемерова заняла второе место в номинации «Инициатива каждого — общий успех» на III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ее проект «Созидея: управление сообществом» создан для активных горожан, которые хотят улучшить пространство вокруг. Он включает обучение в форме семинаров, деловых игр и вебинаров с привлечением экспертов-практиков, например, юристов, психологов, сотрудников управляющих компаний. А завершается курс школы «Созидея» защитой проектов. За 16 курсов сертифицировано уже 436 активистов, которые получили навыки правового анализа, ораторского мастерства и целеполагания.

– У проекта уже есть важные практические результаты. Его участники благоустроили 25 общественных пространств, привели в порядок «Сквер Памяти и Славы», установили стелу в честь 80-летия Победы, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что также вторым в номинации «Молодой современный управленец на службе страны» стал проект «ПроЖКХ», разработанный руководителем администрации Кузнецкого района Новокузнецка Александром Кропиным. Также заметным стало и выступление на премии главы Гурьевского округа Станислава Черданцева. Он рассказал об опыте объединения усилий земляков ради благой цели. В частности, о том как гурьяне восстановили Дворец культуры и Гурьевский краеведческий музей, а также все православные святыни округа.

