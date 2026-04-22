За те 6 лет, что в Кузбассе действует центр «Мой бизнес», предприниматели получили свыше 55 тысячи консультаций и услуг. Коммерсантам помогают в развитии, продвижении и модернизации бизнеса, знакомят их с действующими мерами господдержки, сопровождают выход товаров с маркировкой «Сделано в Кузбассе» на витрины ведущих маркетплейсов, оказывают содействие в поиске торговых партнеров и выходе на новые рынки.

Для начинающих бизнесменов созданы специальные учебные курсы и программы с участием профильных экспертов. Сотрудники центра помогли двум десяткам ветеранов СВО открыть свое дело.



Центр «Мой бизнес» создан по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

