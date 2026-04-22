Во время рабочей встречи с министром спорта России Илья Середюк пригласил Михаила Дегтярева в Кемеровскую область, чтобы стать спикером III Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш». Федеральные и региональные чиновники, а также эксперты соберутся 5-6 мая и обсудят перспективы развития зимнего спорта и туристической отрасли.

«Форум уже стал эффективной площадкой для обсуждения решений и планов, которые затрагивают будущее всей горнолыжной индустрии и зимнего туризма в России. В нынешнем году планируем особое внимание уделить вопросам реабилитации ветеранов специальной военной операции с помощью адаптивного спорта. Горнолыжный спорт открывает для адаптации героев спецоперации самые широкие возможности», – сказал на встрече губернатор Кузбасса.

Середюк напомнил, что Кемеровская область дважды признавалась самым спортивным регионом страны по итогам Национальной спортивной премии и еще два раза получала награду престижной всероссийской премии Sport Facilities. Министр спорта России отметил важную особенность Кузбасса.

«В Кузбассе отмечается рост вовлеченности жителей в занятия спортом, функционируют 8 тысяч спортивных объектов, из которых более половины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Среди крупнейших проектов по развитию спортивной инфраструктуры, реализованных за последние несколько лет, отметили ледовый комплекс «Кузбасс», многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», крытый футбольный манеж «ЗапСиб-Арена», Арена Кузнецких металлургов.

Фото: пресс-служба АПК