Накануне, в День местного самоуправления, президент РФ Владимир Путин встретился с представителями муниципалитетов. Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов обратился с просьбой о продолжении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Программа развивается активно, обустройство территорий востребовано. Что важно — граждане напрямую принимают активное участие в определении целей и объектов реновации. Программа запланирована до 2030 года, но продлим точно», – ответил кемеровскому градоначальнику Владимир Путин.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк напомнил, что жители региона уже могут голосовать за проекты, который будут благоустроены в следующем году. Кузбассовцы могут выбрать 89 из предложенных 149 парков, скверов, зон отдых и тротуаров.

Фото: пресс-служба АПК