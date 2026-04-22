Сегодня исполняется 25 лет Всероссийскому студенческому корпусу спасателей – крупнейшей молодежной добровольческой организации в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС. Сегодня в «послужном списке» добровольцев-спасателей обеспечение безопасности многих региональных, всероссийских и международных событий, в том числе чемпионата мира по футболу в 2018 году и Всемирного фестиваля молодежи. В 2020 году с началом пандемии порядка 500 добровольцев активно включились в акцию взаимопомощи #МыВместе. Студенты-спасатели вместе с сотрудниками специализированных служб проводили дезинфекцию социально значимых объектов, детских и спортивных площадок, формировали и развозили продуктовые наборы, помогали врачам, работали в оперативных штабах и колл-центрах.

С начала специальной военной операции при объявлении об эвакуации населения ДНР и ЛНР, ВСКС вместе с Народным фронтом одними из первых прибыли в Ростовскую область для помощи пострадавшим жителям. На базе Ресурсного центра ВСКС по поддержке добровольчества в ЧС в Донском государственном техническом университете в феврале 2022 года был развернут оперативный штаб добровольцев и центр гуманитарной помощи. Гуманитарные штабы развернуты также с апреля 2024 года в Белгороде, с августа 2024 года в Курске.

Важнейшим направлением деятельности Корпуса является оперативная квалифицированная помощь специальным службам при возникновении природных и техногенных катастроф. За плечами добровольцев участие в ликвидации последствий более 50 федеральных и региональных ЧС. Студенты-спасатели тушили лесные пожары в Центральной России, Тюменской области, Красноярском и Забайкальском краях, ЛНР, боролись с наводнениями в Иркутской, Оренбургской, Курганской областях, на Кубани, Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму, останавливали степные пожары в Забайкалье.

Сегодня по всей стране действует более 280 студенческих и 230 школьных спасательных отрядов ВСКС. Свыше 10 тысяч подготовленных добровольцев на постоянной системной основе привлекаются к ликвидации последствий происшествий.