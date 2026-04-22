Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала проведение международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Конкурсные работы принимаются на сайте конкурса https://anticorruption.life, где также размещены правила его проведения, регламент, а также критерии оценки работ.

Конкурс проводится в трех номинациях. Это «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик» в двух возрастных группах (от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет).

Работы принимаются до 1 октября 2026 года. Подведение итогов конкурса приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.