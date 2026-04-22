В Москве, где проходит III Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», губернатор Кузбасса и заместитель министра обороны Анна Цивилева, возглавляющая фонд «Защитники Отечества» говорили о развитии адаптивного спорта.

«Кузбасс уже давно работает над этим, в том числе в формате совместной с фондом программы «Реабилитация через спорт». Она опирается на возможности наших горнолыжных курортов, и результаты получаются отличные – люди не просто возвращаются к активной жизни после тяжелых ранений и травм. Многие начинают собственную спортивную карьеру, добиваются побед, начинают тренировать других», – сообщил Илья Середюк.

Также губернатор Кузбасса встретился с сопредседателем Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Глава региона отметил, что благодаря ей муниципальный уровень власти сегодня получает приоритетное внимание и содействие, в том числе от первых лиц страны.

