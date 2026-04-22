Губернатор Илья Середюк вместе с народным артистом РФ, генеральным директором Большого театра и Мариинского театра Валерием Гергиевым побывал на стройплощадке музейно-театрального комплекса в Кемерове. Сейчас общая готовность объекта составляет 75%. Продолжается устройство кабельных сетей, идет прокладка линий освещения, монтаж силового оборудования. Идут отделочные работы внутри помещений. На финишной прямой монтаж подсистем под облицовку декоративными панелями. В мае должна поступить первая партия декоративных и акустических панелей, и комплекс начнет преображаться изнутри.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, накануне о строительстве кузбасского культурного кластера на встрече с представителями муниципального сообщества страны высказался президент Владимир Путин.

– Мне кажется, такие проекты будут менять сам облик, лицо Кузбасса, и люди почувствуют себя вовлеченными непосредственно в культурную жизнь страны, уже непосредственно связанными с ведущими центрами культуры страны. И дети смогут там заниматься музыкой и балетом и приобщаться к тому, что накоплено Российским государством, не выезжая в Петербург или Москву, — сказал глава государства.

Возведение филиала Мариинского театра идет с использование кранов грузоподъемностью до 300 тонн. Параллельно сооружаются гипсокартонные перегородки, выполняется черновая отделка стен, ведется монтаж инженерных систем. В филиале Русского музея идет предчистовая отделка помещений. Строители монтируют противопожарные витражи и лифтовое оборудование. В Кузбасском центре искусств идет сооружение каркасов для светопрозрачных витражей наружного контура, потолков и внутренних витражей, а также инженерных сетей. В Атриуме, объединяющем три объекта, монтируют эскалаторы.

Глава региона Илья Середюк подчеркнул, что при соблюдении высоких темпов строительства важно выполнить всю работу качественно.

– Обращаю внимание подрядчиков и контролирующих ведомств — крайне важно, сохраняя высокие темпы работ, обеспечить и их безукоризненное качество. Комплекс будет лицом Кузбасса на десятилетия вперед, и потому должен соответствовать высочайшим стандартам во всем, — подчеркнул губернатор Кемеровской области.

Сибирский кластер искусств, как напомнили в пресс-службе областного правительства, является одним из четырех таких объектов в стране, строящихся по решению президента. Его площадь в более чем 74 тысячи кв. метров займут филиалы Мариинского театра и Русского музея, а также Кузбасский центр искусств.

