В Национальном центре «Россия» прошла деловая программа III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Ключевой акцент мероприятия, проводимого по поручению Президента РФ, был сделан на практических решениях для развития территорий, поддержке местных инициатив и укреплении международных связей муниципалитетов. В работе форума приняли участие около 7 тысяч представителей органов власти всех уровней, экспертов и более 60 делегатов из зарубежных городов-партнеров. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.

Деловую программу открыли выступления ключевых спикеров федерального уровня. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко подчеркнул, что именно местная власть сегодня становится драйвером достижения национальных целей развития. Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе мастер-лекции о роли партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии анонсировал создание правовой базы для защиты муниципальных служащих и призвал глав муниципалитетов активно участвовать в формировании новой Народной программы, включая инициативы по поддержке ветеранов СВО. «Одна из важнейших целей, которая поставлена Президентом нашей страны, — уменьшить социальные и технологические различия между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью», — отметил Дмитрий Медведев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала акцент на роли женщин в местном самоуправлении, назвав их вклад фундаментом российской государственности: «Женщины отлично справляются с этой работой. При этом по своему характеру, решимости, патриотизму они ничуть не уступают мужчинам». Министр сельского хозяйства Оксана Лут обозначила ключевую роль муниципалитетов в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельских территорий, а сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева представила технологии прямого диалога между уровнями власти, позволяющие доносить реальные проблемы с мест до федерального центра.

Особое внимание в деловой программе было уделено вопросам международного сотрудничества и инфраструктурного развития. Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук заявил о готовности межправительственных комиссий продвигать интересы российских муниципалитетов за рубежом. По его словам, в 2025 году ключевыми партнерами стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай и Турция, с которыми было заключено 130 соглашений. Вице-премьер Марат Хуснуллин связал качество жизни в малых городах и селах с реализацией нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметив рекордные показатели по вводу жилья — 150 млн кв. м в 2025 году, и подчеркнув, что именно муниципальные команды обеспечивают практическое исполнение этих задач на местах.

Итогом деловой дискуссии стали не только обсуждения, но и подписанные документы. Ключевым событием стало Соглашение о сотрудничестве между Государственным фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ: в рамках договоренностей в регионах начнут открываться муниципальные филиалы Фонда, что создаст единую инфраструктуру помощи ветеранам СВО и их семьям на уровне каждого города и поселения. Параллельно прошел Форум городов-побратимов, где российские и зарубежные делегации обсудили обмен управленческими практиками и совместные гуманитарные проекты. Культурной доминантой дня стал фестиваль «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России.

Участниками сформирован пакет инициатив по поддержке муниципальных служащих, развитию сельских территорий и пространственному планированию. Эти решения, как ожидается, напрямую повлияют на качество жизни в регионах. Работа форума продолжилась торжественной церемонией вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая отмечает вклад местных лидеров в развитие страны. Сразу два представителя региона стали лауреатами III Всероссийской муниципальной премии «Служение»: Александр Кропин (Новокузнецк) занял 2-е место в номинации «Молодой современный управленец» с проектом «ПроЖКХ» и Нина Югатова (Кемерово) также получила 2-е место в номинации «Инициатива каждого — общий успех».

