За победу боролись 9 семейных команд из разных уголков Кузбасса. Пройдя несколько военизированных и спортивных испытаний с элементами стратегического мышления и командной работы, лучшей стала семья Бурмакиных из Прокопьевского округа. Второе место заняла новокузнецкая семья Булышкиных. Третьими стали Ивахниковы из Беловского округа.

Бурмакины как победитель регионального раунда выступит в заочном отборочном туре, который состоится с 11 июля по 10 августа. Они запишут видеовизитку и ответят на вопросы по основам государственности и военной истории России. Всероссийский финал «Семейной зарницы» пройдет в сентябре.

Фото: пресс-служба АПК