90 супружеских пар в регионе наградили медалью «За любовь и верность». С праздником семьи, любви и верности их поздравил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Своим примером вы показываете, что такое настоящая любовь, взаимоуважение, доброта и готовность прийти на помощь. А ваши дети достойно продолжают семейное дело, приумножая славу родного Кузбасса», – отметил глава Илья Середюк.

Золотые свадьбы в этом году отмечают Владимир Михайлович и Людмила Каравай, Валерий и Елена Кибалко, Аркадий и Людмила Мукины, Анатолий и Екатерина Толстиковы.

Фото: пресс-служба АПК