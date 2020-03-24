В Кузбассе для лечения сердца применяют … 3D-печать. Сотрудники научно-исследовательского центра выиграли грант президента Российской Федерации на сумму более миллиона рублей. На эти деньги будут созданы импланты для операций по восстановлению митрального клапана сердца. Это первая подобная разработка в мире. Тему продолжит Анастасия Подоляко.

Недостаточность митрального клапана сердца. По статистике кардиологов, к 80-ти годам каждому 10-ому ставят такой диагноз. Из-за болезни нарушается движение крови: она бежит из левого желудочка в левое предсердие. Такая патология приводит к более серьёзным заболеваниям. Для лечения врачи устанавливают специальные кольцевые протезы.

3D-технологии и персонализированное производство — новшества кузбасских учёных. На снимках — трёхмерные изображения ЭКГ пациентов с пороками клапана. На их основе сотрудники лаборатории и создают компьютерные модели, которые, в свою очередь, станут основой нового медицинского изделия — индивидуального протеза митрального кольца.

Эластичный каркас и биологически совместимая оболочка. Благодаря этим характеристикам протез сможет подстроиться под каждого пациента.

Грантовый проект рассчитан на 2 года. И кузбасские учёные станут первыми, кто внедрит 3D-печать в сердечно-сосудистую хирургию.

Автор: Анастасия Подоляко