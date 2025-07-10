Ремонт корпуса Строительного института Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) подходит к завершению. Как сообщил губернатор региона Илья Середюк, подрядчики уже демонтировали строительное ограждение на улице 50 лет Октября, а здание обрело современный облик.

По словам губернатора, это первый капитальный ремонт корпуса за последние 50 лет. В ходе работ обновлены лекционные аудитории, создан конференц-зал, установлены современные компьютерные классы и оснащены лаборатории. Это позволит студентам получать более практико-ориентированное образование и участвовать в научных исследованиях.