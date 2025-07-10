Гидравлические испытания провели на 3,6 тыс. км теплосетей. Подготовку трубопроводов к новому отопительному сезону продолжают в областной столице, Новокузнецке, Прокопьевске, Мысках, а также в Новокузнецком и Топкинском округах.

«Мы задействовали все ресурсы для подготовки к зиме, чтобы в отопительный период все системы жизнеобеспечения работали бесперебойно. В Кузбассе капитально ремонтируют сети и котельные, устанавливают энергоэффективное оборудование», – сказал губернатор Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, в Кемеровской области полностью подготовили к зиме свыше 30% котельных, 1,7 тыс. км тепло- и 4,4 тыс. км и водопроводных сетей.

Фото: пресс-служба АПК