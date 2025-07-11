Илья Середюк в Белове осмотрит проблемную строящуюся школу и новую поликлинику

В Белове глава региона, как неделей ранее в Новокузнецке, проведет личный прием участников специальной военной операции, а также их родных и близких. Кроме того, Илья Середюк посетит новую поликлинику в поселке Бачатский, чтобы посмотреть, как она функционирует, и узнать, есть ли замечания у жителей.

«Предстоит принять непростой решение по строительству школы №22 на 1 тысячу учащихся. Есть угроза остановки строительства из-за недостатка финансирования. Но мы не допустим этого, школу будем продолжать возводить», – подчеркнул губернатор.

Также Илья Середюк на месте узнает, как в Белове развиваются не угольные отрасли экономики.