В Многофункциональном центре «Горняк» АО «СУЭК-Кузбасс» состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам Профклассов Фонда Мельниченко. Среди них 16 девятиклассников из школы № 20 города Ленинск-Кузнецкий и 20 старшеклассник из школы № 31 города Киселевск.

На протяжении двух лет ребята углубленно изучали профильные предметы и готовились к поступлению в Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум и Киселевский горный техникум,принимали участие в профориентационных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах, бывали на производственных единицах АО «СУЭК-Кузбасс».

– Ученики наших Профклассов.ФМ всегда на пороге новых открытий. Благодаря проекту они получают уникальные знания, знакомятся с культурой производства, принципами безопасности и ключевыми ценностями. Обучение открывает для них двери в мир современных технологий и инноваций. Ребята задолго до поступления получают возможность выбрать свой профессиональный путь и вносить вклад в благополучие своих регионов, – отметила на торжественной церемонии руководитель проектов Фонда Мельниченко Анна Капустянская.

Тепло поздравили ребят с окончанием обучения и выразили желание видеть их будущими специалистами СУЭК-Кузбасс представители Компании – директор по экономике и финансам Павел Кожарский и директор по работе с персоналом и АХД Елена Васильева.

Помимо аттестатов выпускникам Профклассов.ФМ вручили сертификаты об окончании обучения и удостоверения о получении первых рабочих профессий – электромонтажник-схемщик и слесарь-ремонтник. С этим выпускников поздравила директор Киселевского горного техникума Лариса Чеснокова. Она отметила, что получение первой профессии в таком юном возрасте – это редкий шанс, который дает явное преимущество при дальнейшем поступлении в профильные учебные заведения.

Выпускник Профкласса Фонда Мельниченко школы № 20 из города Ленинск-Кузнецкий Александр Орлов планирует связать свою жизнь с угольной отраслью.

– За эти два года я получил основы будущей профессии и попробовал себя в деле. Многое узнал из истории угольного края в Музее Шахтерской Славы Кольчугинского рудника, познакомился с различными специалистами в Центре подготовки и развития персонала. Я советую ребятам, которые ищут свой путь, обязательно поступать в Профильные классы Фонда Мельниченко, – отметил Александр.

Профклассы.ФМ – это проект Фонда Мельниченко, который действует в 10 регионах России. В Кузбассе в рамках проекта функционирует 5 Профклассов.ФМ. Ученики получают не только академические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в химической промышленности, горной отрасли, а также в электроэнергетике. Программа Профклассов.ФМ включает углубленное изучение математики, физики, химии, информатики, раннюю профориентацию и обязательное получение первой рабочей профессии.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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