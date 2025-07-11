Кто сказал, что Кузбасс — только про уголь и металл? У нас умеют делать не только мощные станки, но и вкуснейшие продукты, которые можно с гордостью ставить на стол! Сегодня расскажем, как выбирают лучшие товары Кузбасса — по вкусу, качеству и с настоящей экспертизой. И покажем, кто уверенно держит марку — в прямом смысле этого слова!

Нежная свинина, запечённая до румяной корочки — как будто только из деревенской печи. Без лишнего: капля соли, щепотка перца, зубчик чеснока. А зачем другое?! Когда само мясо — свежее и качественное. Чистогорский свинокомплекс Сибагро как раз такое и производит. Всё просто, вкусно и честно. Похоже, экспертная комиссия такой подход оценила — пробовали внимательно, обсуждали долго… и, судя по лицам, остались довольны.

Сегодня в регионе выбирают тех, кто задаёт планку качества — в самом разгаре конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса». В центре внимания — продукты, сделанные у нас, на родной земле, с соблюдением всех стандартов качества и вкуса. За звание лучших борются и крупные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства. Продукцию оценивают не только на вкус — важно всё: маркировка, оформление, презентация. В составе конкурсной комиссии — специалисты Роспотребнадзора, профильных министерств и Центра стандартизации, метрологии и испытаний Кузбасса. Опыт у этой команды солидный — конкурс проводится уже 28 лет.

Проверка на вкус, качество и доверие пройдена. Эксперты попробовали, обсудили, сделали выводы — теперь остаётся ждать официальных результатов. Итоги конкурса подведут осенью.

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