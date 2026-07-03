Илья Середюк в канун Дня города поздравил жителей Новокузнецка и отметил вклад почетных граждан в развитие южной столицы.

На торжественном заседании городского Совета народных депутатов и коллегии администрации Новокузнецка губернатор Кузбасса принял участие в церемонии присвоения звания «Почетный гражданин города Новокузнецка» Борису Мироновичу Купчику – ветерану Великой Отечественной войны, известному врачу, основателю городского онкодиспансера. Награда вручена посмертно, ее получил сын Бориса Мироновича.

«Новокузнечане из поколения в поколение приумножают всероссийскую славу города. А ваши труд и неравнодушие становятся для них важным вдохновляющим примером. Впереди у Новокузнецка – большие перспективы в создании современной городской инфраструктуры, новых общественных пространств, строительства комфортного жилья и социальных объектов. Не сомневаюсь, что ваши опыт и знания, вместе с системной поддержкой со стороны правительства Кузбасса, помогут сделать эту работу максимально эффективной», – подчеркнул Илья Середюк.

Как сообщили в правительстве региона, 408-й день рождения Новокузнецка широко отмечается горожанами. С 30 июня по 4 июля в разных районах проходят торжественные приемы, культурные события и спортивные состязания, работают творческие мастерские, игровые зоны.

Главные события запланированы на 4 июля.

Фото: Илья Середюк/МАКС