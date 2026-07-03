Очистная бригада Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана с начала года преодолела двухмиллионный рубеж добычи угля. Результат достигнут за счет планомерной, слаженной работы коллектива и применения современного оборудования.

В марте бригада уже выходила на показатель в 1 млн тонн, отрабатывая лаву 805. В апреле, после ввода в эксплуатацию лавы 820, коллектив приступил к работе на участке «Магистральный» с запасами 5,6 млн тонн. Здесь ведется добыча угля марки Д – длиннопламенный, используемого в энергетике.

Очистной забой лавы 820, где в настоящее время трудится бригада, оснащен современным забойно-транспортным комплексом, включающим 175 секций крепи. Оборудование рассчитано на работу в пластах большой мощности и отличается повышенной несущей способностью. Управление крепью осуществляется с помощью электрогидравлической системы, что позволяет автоматизировать процесс передвижки секций. В состав комплекса также входят очистной комбайн и ленточный конвейер.

Текущий уровень оснащения и организации позволяет бригаде уверенно выполнять производственный план и регулярно входить в число лучших очистных коллективов по итогам производственных соревнований.