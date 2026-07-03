В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная началу приемной кампании на магистерские программы по социальной архитектуре в российских вузах. Образовательные программы направлены на подготовку специалистов нового типа, способных работать с общественными запросами, проектировать долгосрочные решения и реализовывать социально значимые проекты, повышающие качество жизни граждан.

Социальная архитектура становится одним из востребованных направлений гуманитарного образования. Ее задача – подготовка специалистов, способных анализировать общественные процессы, проектировать социальные изменения и выстраивать эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества. Новые магистерские программы позволят студентам получить междисциплинарную подготовку и освоить практические компетенции, востребованные на рынке труда.

В 2026 году прием на магистерские программы по социальной архитектуре открыт в пяти вузах страны: Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Президентской академии, Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Государственном академическом университете гуманитарных наук.

В ходе пресс-конференции участники обсудили, какие компетенции необходимы социальному архитектору и как образовательные программы будут связаны с реальной практикой. Речь шла о прикладных кейсах, работе с запросами регионов, взаимодействии вузов с потенциальными заказчиками и профессиональных траекториях выпускников.

О ситуации на рынке труда, трендах в образовании и преимуществах социальной архитектуры рассказал заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семёнов:

«Рынок труда сегодня претерпевает серьезные изменения. Уже недостаточно быть просто политологом, социологом или специалистом по государственному и муниципальному управлению. Требуется постоянная донастройка так называемых «гибких навыков» и умение видеть политику через социокультурные тренды. Социальная архитектура как отрасль гуманитарного знания и как профессия наилучшим образом отвечает на эти вызовы и дает набор метакомпетенций, который дополняет любое гуманитарное образование и усиливает капитализацию на рынке труда».

О первом выпуске магистров социальной архитектуры и наборе на магистерскую программу в Финансовом университете при Правительстве РФ рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Валерий Фёдоров:

«На днях состоялся первый в России выпуск магистров социальной архитектуры – дипломы получили 22 студента нашего факультета. Стартовал набор на магистерскую программу, обновленную по итогам первого выпуска. Программа носит междисциплинарный характер и объединяет политологию, социологию и коммуникации. Она ориентирована на подготовку специалистов, которые смогут работать с реальными проектами органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора, сочетая фундаментальную подготовку с практикой. В новом учебном году предусмотрено 30 мест».

Губернатор Кировской области Александр Соколов обозначил запрос на социальную архитектуру и профильных специалистов на региональном уровне. Он также рассказал о социо-архитектурных проектах в регионе, включая «Дорожный миллиард», в рамках которой жители определяют приоритетные дороги для ремонта, и «Вятские дворики» по благоустройству дворовых территорий.

«Социальная архитектура – это прежде всего участие людей в принятии решений и моделировании общественных процессов. В Кировской области мы уже реализуем проекты, в которых люди сами определяют приоритеты развития территорий. Именно для организации таких процессов нужны социальные архитекторы. Поэтому одним из направлений кампуса мирового уровня, который планируется в Кировской области, станет подготовка кадров в сфере социальной архитектуры», – подчеркнул Александр Соколов

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова программа по социальной архитектуре создавалась как самостоятельное направление подготовки на факультете политологии. За это время был подготовлен первый в мире учебник по социальной архитектуре и сформирован междисциплинарный учебный план, объединяющий политологию, социологию, экономику, стратегические коммуникации, менеджмент, вопросы национальной безопасности и новые направления, включая биоархитектуру. В новом учебном году в рамках программы планируется принять 30 магистрантов-социальных архитекторов.

«Магистерская программа по социальной архитектуре факультета политологии МГУ представляет собой уникальный проект. Цель его – подготовить специалистов, которые могут быть топ-менеджерами, способными не только применять на практике уже имеющиеся технологии социального строительства, но и сами разрабатывать адаптивные подходы при решении конкретных социальных задач. Конечно же, такой специалист должен обладать широким кругозором, чтобы быстро ориентироваться в самых различных, иногда нештатных ситуациях, иметь аналитическое мышление, навыки целеполагания, прогнозирования и планирования действий в сфере социальной архитектуры. МГУ дает возможности для подготовки такого специалиста. Поэтому мы опираемся на классические университетские традиции, обеспечивающие фундаментальное образование, основанное на традиционных ценностях нашего общества», — отметил декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Шутов.

Президентская академия открывает сразу четыре магистерские программы по социальной архитектуре: «Социальная архитектура публичного управления (Ресурс России)», «Внутренняя политика и социальная архитектура», «Политическое управление и социальная архитектура», а также «Социальная архитектура и продюсирование в креативных индустриях». Общий набор составит 245 мест, включая очную и заочную формы обучения.

«Социальная архитектура – не просто новая профессия, а возвращение к классическому высшему гуманитарному образованию с глубоким погружением в дисциплины социо-гуманитарного блока, от культурологии до экономики. Мы подходим к подготовке социальных архитекторов системно: открываем магистерские программы в разных направлениях подготовки, при этом как очной, так и заочной формы, работаем над линейкой программ дополнительного профессионального образования, в том числе переподготовки. Дополнительно организуем работу проектных команд из числа обучающихся на внешних площадках партнеров, чтобы не допускать разрыва теории и практики», – отметил проректор Президентской академии Андрей Полосин.

В Государственном академическом университете гуманитарных наук программа предусматривает индивидуальную образовательную траекторию для каждого магистранта и наставничество со стороны ведущих ученых и практиков. На первый набор смогут поступить 15 магистрантов.

«Нам важно, чтобы обучение не превращалось в конвейер. Для каждого магистранта будет выстроена индивидуальная образовательная траектория под руководством наставника. Уже сегодня у нас есть договоренности о прохождении практики и сопровождении студентов со стороны нескольких муниципалитетов Московской области и города Москвы», — отметил ректор ГАУГН Николай Промыслов.

Впервые в Санкт-Петербургском государственном университете открывается магистерская программа по социальной архитектуре. Она реализуется в рамках направления «Государственное и муниципальное управление», а первый набор составит 15 мест.

«Наша программа – это не про одну дисциплину, а про подготовку специалистов нового профиля. Особенно важно, что интерес к социальной архитектуре сегодня проявляют не только органы власти, но и крупный бизнес, который готов выступать партнером и заказчиком проектов. Это подтверждает востребованность новой профессии», – отметил декан факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин.

Директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей», профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Володенков рассказал о работе Института, кадровой потребности и модели компетенций специалиста в области социальной архитектуры:

«Реализация методологии социальной архитектуры требует особого типа профессионала, компетенции которого выходят за рамки традиционных управленческих, аналитических или проектных ролей. Социальный архитектор не идентичен ни социальному работнику, ни менеджеру некоммерческих организаций, ни государственному служащему в системе социальной защиты, ни политтехнологу. Его профессиональная позиция характеризуется междисциплинарностью и интегративным характером деятельности».

По итогам пресс-конференции эксперты сошлись во мнении, что социальная архитектура становится профессией будущего, значение которой будет возрастать по мере усложнения общественных процессов и роста запроса на долгосрочные решения. Магистерские программы станут точкой входа в новую профессиональную сферу, позволяя студентам получить востребованные компетенции и выстроить карьерную траекторию в сфере государственного управления, общественных проектов, аналитики и стратегических коммуникаций.



Информационная справка

7 февраля 2026 года на базе Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открылся Институт социальной архитектуры (ИСА) – центр системного подхода по прогнозированию и проектированию социальных изменений, повышению качества жизни граждан. Созданию Института предшествовал масштабный этап формирования социальной архитектуры в России. 2025 год стал точкой институционализации новой профессии: появились образовательные программы, профессиональное сообщество и методология. Параллельно с этим в регионах начали появляться практики и проекты, реализуемые с использованием подходов социальной архитектуры. Таким образом, за короткий период сформировалось новое профессиональное и содержательное поле – с собственной методологией, образовательной базой, экспертным сообществом и первыми практическими результатами.

Создание Института социальной архитектуры стало следующим логическим этапом – переходом от совокупности инициатив к единой системе, обеспечивающей их координацию, развитие и масштабирование. Впервые о создании Института социальной архитектуры заявил начальник Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».