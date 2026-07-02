В Кемерове в исправительной колонии №43 состоялась рабочая встреча Ильи Середюка с начальником ГУФСИН Константином Березневым. Они обсудили перспективы развития сотрудничества между учреждениями службы исполнения наказаний и государственными и муниципальными заказчиками.

Губернатору представили экспозицию из продукции, которую производят в колониях. Показали более 300 образцов. Глава региона побывал и в жилых отрядах, в столовой, на швейном участке и в цехе по производству окон, дверей и витражей. Как отметили в пресс-службе областного правительства, вся эта продукция маркируется знаком «Кузбасскачество».

– ГУФСИН выпускает широкий ассортимент товаров: от мебели и стеклопакетов до покрытий для детских площадок. На все предоставляется гарантия. Увеличивая объемы закупок в уголовно-исполнительной системе, Кузбасс получит двойную пользу. С одной стороны — возможность получать качественные товары по ценам ниже рыночных. С другой — социализация для осужденных. Заработок поможет им расплатиться по искам и алиментам, а полученные навыки – быстрее встроиться в жизнь после освобождения, — отметил Илья Середюк.

Промежуточные результаты сотрудничества обсудили и во время круглого стола с руководителями министерств, ведомств и предпринимателями. Наметили дальнейшее расширение номенклатуры выпускаемой продукции и увеличение доли государственных и муниципальных.

В пресс-службе областного правительства добавили, что на сегодня в 14 исправительных учреждениях Кемеровской области налажено производство. Заключенные работают в различных отраслях – от металлообработки до легкой промышленности и сельского хозяйства.