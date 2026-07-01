Во время прямой линии в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на вопрос от жителей о целях участия в предстоящих выборах в Государственную Думу. Ранее стало известно, что он стал лидером региональной части списка партии «Единая Россия».

Глава региона подчеркнул, что у него нет цели переходить на работу в Парламент страны. Но участие в избирательном процессе он считает необходимым, поскольку чувствует ответственность за качественную подготовку проведения голосования.

«Конечно, это дает возможность стать в будущем депутатом Государственной Думы, но этот вариант мной сегодня не рассматривается. Рассматривается только один вопрос, что выборы должны состояться на достойно организованном уровне», – сказал Илья Середюк.

Он отметил, что нужно обеспечить безопасность и комфортные условия работы избирательных комиссий.

Также губернатор напомнил о словах главы государства Владимира Путина, что нужно больше работать на местах.

«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы», – сказал на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин.

«Поэтому все лето у нас впереди. Будем работать на местах. Будем общаться, встречаться, будем отвечать на вопросы», – резюмировал во время эфира Илья Середюк.

Выборы в Государственную Думу РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В Единый день голосования жителям страны предстоит избрать 450 депутатов: 225 человек по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.