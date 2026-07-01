Губернатору Кузбасса сегодня, 1 июля, во время очередного прямого эфира задали вопросы по поводу проблем с бензином. Илья Середюк решил узнать, как обстоят дела в двух конкретных городах, жители которых высказали жалобы на очереди на заправках. Он тут же позвонил мэру Междуреченска Павлу Камбалину, который рассказал, что из пяти заправок в городе работают на сегодня четыре.

Камбалин рассказал о ценах, отметил, что 92-й и дизтопливо на всех четырех АЗС имеется, а вот с 95-м есть проблемы, а больших очередей за бензином нет – стандартно 3-4 машины.

Илья Середюк поручил главе Междуреченска связаться с заместителем губернатора по промышленности, транспорту и цифровизации Леонидом Старосветом и решить вопрос с отсутствием АИ-95.

На эти же вопросы губернатора ответил и глава Белова. Сергей Алексеев рассказал, что мониторинг ситуации на всех 18 АЗС ведется ежедневно. Он отметил, что есть проблемы на некоторых из них, в том числе введены ограничения по отпуску бензина, а в канистры продажу запретили, кроме того, очереди на заправочных станциях наблюдаются только в часы пик.

Илья Середюк подчеркнул, что анализ ситуации ведут все главы городов и передают информацию в оперативный штаб по мониторингу цен и запасов топлива.

– Основная задача – наличие поставок в область. Мы получаем сразу с нескольких заводов. Мониторинг ведется ежесуточно, эту информацию получаю в том числе и я. Ситуация по аэропортовым комплексам стабильная, по крупным предприятиям, горнодобывающим и сельско-хозяйственным, по-крупному она решена, – отметил Илья Середюк.

Кроме того, он сообщил, что средний уровень цен на заправках Кузбасса ниже, чем в соседних регионах – Новосибирской, Томской областях, Хакасии, Красноярском крае.

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