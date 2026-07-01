Главным событием чествования ветеранов боевых действий стал торжественный прием в правительстве Кузбасса, приуроченный к 35-летию Кузбасской региональной организации имени Героя Советского Союза Николая Шорникова и Российского союза ветеранов Афганистана и СВО.

«День ветеранов боевых действий — важный для всех нас праздник. В нынешнем году это еще и значимая дата в истории организаций, которые объединяют наших защитников. Вы достойно продолжили очень важную традицию, которую начали наши Солдаты Победы. А сегодня мужество и героизм проявляет уже новое поколение парней – наши участники специальной военной операции. Все — ради того, чтобы защитить суверенитет России, не позволить нацизму вновь поднять голову. В преемственности традиций храбрости и патриотизма – наша сила и источник гордости. Мы всегда будем поддерживать инициативы, направленные на защиту памяти о подвиге наших соотечественников, развивать систему заботы о ветеранах и их близких», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В областной столице мероприятия развернулись на нескольких площадках. Так, на Пионерском бульваре у мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, представители общественных организаций, социальные координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества», сотрудники военкомата, депутаты областного парламента, члены профсоюзов, священнослужители и юнармейцы.

В Новокузнецке представители силовых структур и ветераны возложили цветы к мемориальному комплексу «Черный тюльпан».

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе торжественный митинг состоялся в сквере Трудовой доблести и воинской славы.

В Промышленновском округе участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания.

А в Березовском ветеранам вручили награды за вклад в патриотическую работу, а также торжественно передали удостоверения новым членам Ассоциации СВО.

В Междуреченске для ветеранов организовали торжественный прием, где защитники смогли пообщаться в неформальной обстановке.

В Юрге прошел «Урок мужества»: ветераны боевых действий поделились с ребятами историями о службе, поговорили о настоящих мужских качествах и любви к Родине.

Фото: Администрация правительства Кузбасса