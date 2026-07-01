По словам губернатора Кузбасса, вопросы свалок постоянно звучат во время его встреч с жителями региона. Один из сигналов поступил от горожан во время рабочей поездки Ильи Владимировича в Анжеро-Судженск в мае. Подтверждение тому губернатор увидел и своими глазами, проехав по несанкционированному маршруту.

«Неоднократно говорил главам муниципальных образований о том, что при появлении небольших скоплений – ведро мусора, уже через неделю-две там образуется свалка. И на это уже приходится тратить драгоценные средства из местного и областного бюджета, – подчеркнул Середюк. – Как мне докладывают мои помощники, после встречи в Анжеро-Судженске ситуация в городе кардинально изменилась. Подобрали все те свалки, о которых мы говорили. Стали реагировать. Тем не менее эта ситуация ненормальная, потому что на местах соответствующие службы её не контролируют».

Губернатор в очередной раз обратился к главам муниципалитетов с просьбой проанализировать вопросы относительно стихийных свалок, которые поступили руководителю региона от жителей Мариинска, Берёзовского и других территорий. Все свалки, о которых сообщили кузбассовцы в социальных сетях, Илья Середюк поручил ликвидировать.