В ходе прямого эфира губернатор Кузбасса ответил на вопросы активного подписчика Максима Беляева о состоянии отрасли пассажирского транспорта в нынешних экономических реалиях.

«Отрасль работает в непростых условиях, но остается устойчивой. Сохраняется государственная поддержка в виде субсидий. Напомню, что пассажир оплачивает не полную стоимость поездки, государство субсидирует часть. Мы следим за качеством работы перевозчиков и наказываем за нарушения», – рассказал губернатор.

По словам руководителя региона, стоимость топлива имеет влияние на формирование себестоимости поездки, но пока не критичное. Есть и другие факторы – стоимость запасных частей, повышение заработной платы водителей, нехватка квалифицированных кадров. Все эти вопросы решаются совместно с перевозчиками.

Что касается индексации стоимости городских и пригородных перевозок, то пока этот вопрос не рассматривается.

Зато на повестке стоит вопрос об обновлении подвижного состава в городах области.