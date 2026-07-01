Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на вопрос о работе хозяйства «Ваганово» — будет ли оно закрыто или восстановлено. Напомним, что в мае на предприятии была зафиксирована вспышка нодулярного дерматита, из-за чего руководством было принято решение уничтожить поголовье.

«Мы будем восстанавливать его работоспособность, для этого с собственниками договорились о том, что закупим как минимум 2 000 голов, если нужно будет, закупим ещё. С министерством сельского хозяйства РФ сейчас проводим переговоры о поддержке этого закупа», — ответил Середюк.

Кроме того, по словам Середюка, в настоящее время в Промышленновском округе завершается строительство ещё одного животноводческого комплекса, и где сейчас также проводится закуп. Поэтому количество крупного рогатого скота в регионе будет не просто восстановлено, а увеличено. Подбирать будут нетелей пород с хорошей продуктивностью.