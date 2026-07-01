С наступлением тепла многие задумываются об установке кондиционера. При этом важно помнить, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников помещений.

Порядок согласования зависит от особенностей дома. Необходимость получения согласия собственников на установку наружного блока кондиционера определяется с учетом проектной документации дома, требований законодательства и иных обстоятельств. Перед монтажом рекомендуется уточнить порядок согласования в управляющей организации.

В проекте могут быть предусмотрены специальные места для кондиционеров. В некоторых домах застройщик заранее предусматривает корзины или иные места для размещения наружных блоков. В таких случаях установка оборудования обычно осуществляется в соответствии с проектными решениями.

Для объектов культурного наследия действуют дополнительные требования. Если дом является объектом культурного наследия, установка наружного блока может потребовать согласования с уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия.