Образовательный слет студенческого актива «Кузбасс-Профи Фест», который проходит на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания, объединил старост и лидеров молодежных направлений колледжей и техникумов региона, а также гостей из Алтайского края. В этом году ребятам предложили тему студенческого туризма, они должны будут составить пул туристических событий Кузбасса, интересных молодежи, и предложить собственные маршруты.

– Продолжаем создавать в Кузбассе возможности для профессионального роста, творческой самореализации школьников и студентов. На слете «Кузбасс-Профи Фест» активисты техникумов и колледжей региона смогут развить лидерские качества и реально повлиять на туристическую привлекательность нашего региона. Ждем от ребят свежих идей и новых проектов, которые в будущем могут стать визитной карточкой Кузбасса, – сказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Программа трехдневного слета очень насыщенная. Для начала заместитель министра образования Кузбасса Сергей Пфетцер провел для студентов установочную лекцию, а руководитель Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов рассказал о потенциале региона в туристической сфере. Кроме того, приглашенный маркетолог из Москвы Наталья Оркина провела для участников слета практикум по созданию контента для соцсетей.

А во второй день ребята побывают на выездной экскурсии в Шерегеше, после чего председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Евгения Козленко проведет стратегическую сессию «Кузбасс в фокусе». Далее студентов ждет групповая работа по созданию своих социально-туристических проектов. И в заключительный день слета, 3 июля, они представят их на суд экспертов из сферы образования и туризма.

Кроме того, ребята заложат «Капсулу времени» с пожеланиями для участников форума 2027 года. А в завершении вместе с педагогом-психологом Таштагольского техникума Ириной Закурдаевой они смогут закрепить коммуникативные навыки на тренинге «Основы эффективного общения с людьми».